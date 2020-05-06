İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuk kulübünden online eğitim

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Korona virüs salgını ile mücadelesini bir yandan sürdürürken bir yandan da hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Çocuk Kulübünün virüs nedeni ile kapanmasının ardından çocuklar için online eğitimler devam ediyor.


Düzce Belediyesi, çocukların derslerinden kalan zamanlarında iyi vakit geçirmeleri için oluşturduğu Çocuk Kulübü'nün eğitimlerini de online vermeye başladı. Korona virüs salgını sonrasında kulübe gelemeyen çocuklar için oluşturulan online eğitimlerde çocuklara eğitici ve renkli içerikler hazırlanıyor. Düzce Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “ Korona virüs nedeniyle uygulanan Evde Kal hareketi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor. Okulların kapandığı, çocukların evde kaldığı bu zor süreçte online platformlar büyük önem kazanıyor. Belediyemiz de öğrencilerin evde derslerinden kalan zamanı daha kaliteli ve keyifli geçirilebilmeleri için Düzce Belediyesi YouTube kanalında çocuklara yönelik yayınlara başladı. 06 Nisan Pazartesi günü başlayan yayınlarımızda Düzce Belediyesi Çocuk Kulübünün hazırladığı, spor, robotik kodlama, İngilizce, fen bilgisi, mutfak sanatları, tasarım, görsel sanatlar, değerler eğitimi, bale gibi pek çok farklı türde içerik çocukların beğenisine sunuluyor. Her hafta farklı içeriklerle yayınlanan programlarımızı kaçırmayın” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.