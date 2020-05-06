Çocuk kulübünden online eğitim

Çocuk Kulübünün virüs nedeni ile kapanmasının ardından çocuklar için online eğitimler devam ediyor.

Düzce Belediyesi, çocukların derslerinden kalan zamanlarında iyi vakit geçirmeleri için oluşturduğu Çocuk Kulübü'nün eğitimlerini de online vermeye başladı. Korona virüs salgını sonrasında kulübe gelemeyen çocuklar için oluşturulan online eğitimlerde çocuklara eğitici ve renkli içerikler hazırlanıyor. Düzce Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “ Korona virüs nedeniyle uygulanan Evde Kal hareketi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor. Okulların kapandığı, çocukların evde kaldığı bu zor süreçte online platformlar büyük önem kazanıyor. Belediyemiz de öğrencilerin evde derslerinden kalan zamanı daha kaliteli ve keyifli geçirilebilmeleri için Düzce Belediyesi YouTube kanalında çocuklara yönelik yayınlara başladı. 06 Nisan Pazartesi günü başlayan yayınlarımızda Düzce Belediyesi Çocuk Kulübünün hazırladığı, spor, robotik kodlama, İngilizce, fen bilgisi, mutfak sanatları, tasarım, görsel sanatlar, değerler eğitimi, bale gibi pek çok farklı türde içerik çocukların beğenisine sunuluyor. Her hafta farklı içeriklerle yayınlanan programlarımızı kaçırmayın” denildi.