Çocuk oyun parkları yenileniyor

Korona virüs salgını nedeni ile kapatılan çocuk parklarında Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince çeşitli düzenleme çalışmaları yapıldı. Parklarda eskiyen ve pas tutan demirler yenilenirken, bazı plastik aksamlarda da değişime gidildi. Parkların son durumu ile ilgili yapılan inceleme sonrasında eksik olan bölgelere yeni çocuk parkları yapılması kararlaştırılırken, mevcut parklarda da yenileme çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, “ Çocuk oyun parklarını yeniliyoruz. Çocuklarımız için daha eğlenceli oyun gruplarını parklarımıza monte ederek yenileme yapacağız. Sarıyer mahallemizde alt yapı çalışmalarına başladık” dedi.