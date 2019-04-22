Çocuk oyununa büyük ilgi

Düzce Belediyesi son günlerde çocuklara yönelik etkinlikleri ile öne çıkıyor. Düzce Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan çocuk oyunu da 23 Nisan öncesi öğrencilerden büyük ilgi gördü. Selçuk Develi'nin yönetmenliğinde Kültür Merkezinde sergilenen “İsli Sisli Pispuslu” adlı tiyatro oyununu Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve birçok okuldan öğrenci izledi. Tiyatro gösterisini kahkahalar eşliğinde izleyen çocukların mutluluğu oyun sonunda Başkan Yardımcısı Gösterişli'nin hikaye kitabı dağıtması ile ikiye katlandı.