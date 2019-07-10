Çocuk TEKNOPARK'ta belge töreni

Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark'ın işbirliği ile gerçekleştirilen “Düzce Çocuk Teknopark” ilk grup katılımcıları, başarılı bir eğitim süresi sonunda belgelerini aldı.

Düzce Üniversitesi işbirliği ile bölgede ilklere imza atan Düzce Teknopark, bilim, sanat ve sosyal girişimcilik ile bütünleştirilmiş, çağdaş öğrenme kuramları ile çocukların ilgi ve taleplerine göre hazırlanmış, bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve İngilizce eklenerek yenilenen, Düzce Çocuk Teknopark, birinci grup eğitimlerini tamamlayan çocuklar için başarı belge töreni düzenledi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin, Çocuk Teknopark uygulamasının bu yıl dördüncüsünün düzenlendiğini ve her geçen yıl çıtayı biraz daha artırdıklarını ifade ederek, bu programa ilk başlandığında Türkiye'de böyle bir programa henüz başlanmadığını, hatta robotik kodlama gibi eğitimlerin olmadığını dile getirdi. Düzce Teknopark olarak vizyonel bir bakış açısıyla yollarına devam ettiklerinin altını çizen Şahin, markalaşma sürecine girdiklerini, gerekli başvuruların yapıldığını ve bir aksilik olmazsa Çocuk Teknopark'ın şehrimizin bir markası haline geleceğini söyledi. Çocuk Teknopark'ın çağın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin, burada yapılan eğitimlerin yanında çocukların kişisel gelişimlerine de katkı sunarak, çocukların hangi alanda daha verimli olduklarının farkında olmalarını sağlamak istediklerini vurguladı. Katkılarından dolayı Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve Üniversite yönetimine, programda emeği geçenlere, Düzce Teknopark çalışanlarına, çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Özkan Şahin, “Çocuğa yapılan yatırım en güzel ve en karlı yatırımdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, eğitime katılan çocuklara ve velilerine teşekkür ederek, Çocuk Teknoparkın Üniversitenin başlattığı Çocuk Üniversitesi'nden dönüşen bir program olduğunu söyledi. Düzce Teknopark'ı açtıktan sonra günümüzde çok konuşulan dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler gibi unsurları göz önünde bulundurarak Çocuk Teknopark'ı açtıklarını ve içerisinde robotik kodlamanın, yabancı dil eğitiminin bulunduğu bir forma dönüştürdüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 3 hafta süren eğitim süresince çocukların iki buçuk aylık tatil süresinden fedakarlık ederek, öğrenmenin içerisine biraz da eğlence katarak verimli bir dönem geçirdiklerini dile getirdi. Çocuk Teknoparkı'na gelen çocukların, Düzce Üniversitesi'nin imkanlarını Teknopark'ın yetenekleri ile bir araya getirerek sanattan, geziye, bilimden yabancı dile kadar çok farklı içerikte oluşturulan programdan yararlanma imkanı bulduklarını vurgulayan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, burada aldıkları eğitimin çocukların hayatlarına farkındalık katmasını dileyerek, aile ve çocuklarına teşekkür etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından Program; katkı sağlayan eğitimcilere teşekkür belgesi sunumu, eğitimi tamamlayan çocuklara ise başarı belgeleri verilmesi, pasta kesimi ve öğrencilerin eğitim süresince yaptıkları çalışmaların yer aldığı stantların gezimi ile son buldu.

Çocuk Teknoparkı'na gelen öğrenciler üç haftalık sürede; Düzce Üniversitesi'nin alanında uzman akademisyenleri tarafından yürütülen eğitim programı ile çocuklar, beceri ve yeteneklerini, hayal güçlerini geliştirerek; Robotik, Kodlama, Laboratuvar, Sanat-Tasarım, Sosyal Girişimcilik, Güvenli Yaşam ve İlk Yardım derslerinde, İngilizce eğitiminde öğrenmenin eğlenceli yönünü keşfettiler.