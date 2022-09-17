Çocuk Üniversitesi yeni dönem kayıtları 19 Eylül'de başlıyor

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi yeni dönemde 7-14 yaş grubunda 28, 5-6 yaş grubunda ise 8 branş ile ders başı yapacak.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Çocuk kulübü yeni dönemde “Çocuk Üniversitesi” adıyla eğitimlerini sürdürecek. Çocukların zihinsel ve fiziksek gelişimlerinin yanı sıra derslerine de katkı sağlayacak olan Çocuk üniversitesi 3 Ekim Pazartesi günü ders başı yapacak.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Çocuk Kulübü de ilk olarak isim değişikliğine giderek Çocuk Üniversitesi adı altında kapılarını yeniden öğrencilere açmaya hazırlanıyor. Uzman eğitimcileri eşliğinde yeni branşlarında eklenmesiyle eğitimlerini sürdürecek olan Çocuk Üniversitesi, yeni dönemde haftanın 6 günü hizmet verecek.

7- 14 yaş grubunda; robotik kodlama, fen bilimleri, İngilizce, mutfak atölyesi, pastacılık akademisi, görsel sanatlar, tasarım atölyesi, karikatür atölyesi, ahşap tasarımı, matematik, dini değerler eğitimi, akıl oyunları, etkili okuma ve düşünme becerileri, eğitici drama, ritim, klarnet, gitar, piyano, keman, bağlama, fiziksel gelişim, modern dans, halk oyunları, muay thai, masa tenisi, müzik atölyesi, okçuluk ve işaret dili olmak üzere 27 branşta atölye eğitimleri verilecek. 5-6 yaş grubunda ise; anasınıfı, minik şefler mutfağı, görsel sanatlar, tasarım atölyesi, değerler eğitimi, jimtasik, bale ve ritim atölyelerinin açılacağı Çocuk Üniversitesinde, ayrıca, haftanın altıncı günü olan Cumartesi günleri de görsel sanatlar, fen bilimleri, robotik kodlama, değerler eğitimi, fiziksel gelişim, zeka oyunları ile İngilizce branşlarında atölyeler açılacak.

19 Eylül 2022 Pazartesi günü itibariyle başvuruların alınacağı Çocuk Üniversitesinde eğitimler ise 3 Ekim'de başlayacak.