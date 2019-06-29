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Çocuklar ata binmeyi ok atmayı öğreniyor

DÜZCE(İHA) – Anadolu Gençlik Derneği Düzce Şubesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında çocuklar at binmeyi ve ok atmayı öğreniyorlar.


Anadolu Gençlik Derneği tarafından çocuklara yaz etkinleri kapsamında çeşitli etkinlikler yaptırılıyor. Bu kapsamda çocuklar önce ahlak ve maneviyat prensibiyle Kur'an-ı Kerim Siyer-i Nebi sonrasında ise tenis, pinpon, yüzme ve okçuluk olmak üzere birçok etkinlik yapıyor. Düzce Okçuluk Derneği Başkan Yardımcısı Ali Osman Özkurt'tan okçuluk eğitimi alan çocuklar sonrasında ata biniyorlar.


Dernek Başkanı Hasan Karaman çocuklara unutmayacakları bir yaz geçirmeleri için elinden geleni yaptıklarını söyledi.

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