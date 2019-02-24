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Çocuklar Barış ister

DÜZCE(İHA) – Düzce Körpeçler Anaokulu minik öğrencileri yaptıkları gösterilerle Barış Manço’yu andı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Körpeçler Anaokulu minik öğrencileri yaptıkları gösterilerle Barış Manço'yu andı.


Düzce Körpeşler Anaokulu tarafından vefatının 20. yıl dönümünde Barış Manço'yu tanımak ve eserlerini yeni kuşaklara aktarmak amacıyla anma etkinlikleri düzenledi. "Çocuklar Barış ister" denilen programda Barış Manço'yu videolar ile tanıma fırsatı yakalayan çocuklar mini Manço kostümleri ile gösterilerini arkadaşlarına sundu. Adam olacak çocuk programı ve Nane Limon kabuğu, Arkadaşım Eşşek, Okul Bakayım Ayı gibi gösterileri ile izleyenlere adata Barış Manço'lu günlere götürdü.

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