Çocuklar bu hastaneyi çok sevdi

sınıf öğrencileri, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde yer alan çocuk oyun alanını düzenleyerek sosyal sorumluluk faaliyetlerine bir yenisini ekledi.

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş tarafından yürütülen Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında yürütülen çalışma ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için gelen çocukların eğlenceli vakit geçirmesi ve ailelerin de çocuklarının rehberliğine katkı sağlaması amaçlandı.

Bu kapsamda oyun alanının duvarları bir otomotiv firmasının desteğiyle eğlenceli duvar kağıtları ile kaplandı, park alanına çeşitli eğitici ve manipülatif oyun araçları eklendi. Yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, bu çalışmaların tekrar edilmesini temenni ederek iş birliklerine açık olduklarını belirtti.

Bu anlamlı çalışmada; Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencilerinden Zeynep Sezgin, Merve Kaplanoğlu, Büşra Gürel, Berna Gedik, Aslı Türkel, Havanur Akkoç, Busenur Uygun, Gülseren Çapa, Nurbanur Pehlivan yer aldı.