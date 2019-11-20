Çocuklar hakları için yürüdü, balon uçurdu

Polisler ile birlikte yürüyen çocuklar yürüyüş sonunda ise ellerinde taşıdıkları balonları gökyüzüne bıraktılar.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri ile birlikte etkinlik düzenlendi. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde toplanan Çocuk Hakları Komisyonu üyesi çocuklar, aileleri, polisler eşliğinde kent merkezine kadar yürüdüler. Kent merkezinde bir alışveriş merkezi önünde biten yürüyüş sonunda Düzce Çocuk Hakları Komitesi üyesi Melis Alptekin, Çocuk haklarının önemine vurgu yaparak, “Çocuk Haklarının öğretmek üzere Çocuk Hakları Komitesi kuruldu ve Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 20 Kasım tarihini de Dünya Çocuk Hakları günü olması dolayısıyla çocuklar olarak birlikte kutluyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri ellerinde taşıdıkları balonları gökyüzüne bıraktılar. Etkinliğin sonunda ise yürüyüşe katılanlar birlikte sinemaya giderek film izlediler.