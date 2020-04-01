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Çocuklar kumbarasındaki parayı bağışladı

DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına minik öğrenciler kumbaralarındaki paraları ve harçlıklarını bağışladılar.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek giderek büyüyor. Kampanyaya miniklerden anlamlı destek geldi. 11 yaşındaki Muhiddin Yıldırım, 7 yaşındaki Evliya Zeki ve 5 yaşındaki Belinay Yıldırım kardeşler okul harçlıklarından biriktirdikleri kumbarayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek'e teslim ettiler.


Kaymakam Demiryürek çocukları bu anlamlı bağışı için teşekkür etti.

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