Çocuklar oynasın diye Kent Park'ta onarım başladı

Düzce Belediyesi, geçtiğimiz günlerde adeta talan edilen, hasarsız alan ve oyun grubu bırakılmayan Kent Park'ta tadilat ve onarım çalışmalarını başlattı. İlk etapta çocukların oyun oynaması için oyun gruplarının onarımı yapıldı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kent Park'ı yeniden elden geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde kamelyalardan, oturma gruplarına, oyun gruplarından tüm ahşap aksamları kırılan Kent Park'ta yenileme çalışmaları başlatıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkın içinde bulunan oyun gruplarının kırılan aksamlarını tamir ederken tamir olmayan aksamlarını da yenileriyle değiştiriyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de parkın ahşap aksamlarıyla ilgili onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Kent Park'ta ve Kusursuz Kafe'nin bahçesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek Park ve Bahçeler Müdürü Beytullah Yılmaz'dan bilgi alarak, bakım çalışmasını titizlikle gerçekleştiren personele teşekkür etti. Çocukların oyunlarından mahrum kalmaması için başlatılan çalışmalar daha sonra kamelyalar, oturma grupları ve ahşap aksamların değiştirilmesi ile devam edecek. Kent Park'ın yeniden yaz aylarından Düzcelilerin serinleyeceği bir park haline gelmesi için çalışmalar hızla sürecek.