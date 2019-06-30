Çocuklar yarıştı anneler heyecanlandı

düzenlenen Finduk Festivali etkinlikleri çerçevesinde Anne Çocuk etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte yapılan yarışmalarda çocuklar sahnede yarışırken annelerde çocuklarının 1. olması için birbirleriyle yarıştılar. Etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Akçakoca Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 17.'ncisi yapılan Finduk Festivali etkinlikleri çerçevesinde Anne ve Çocuk eğlenceleri etkinliği düzenlendi. Etkinlikler Akçakoca'da Yukarı Mahalle'de yapıldı. Çocuklar, düzenlenen etkinlikte resimler yaptı, yüzlerini boyadılar. Anneleri ise Yukarı Mahalle'deki satış reyonlarında gönüllerince alışveriş yaptılar. Anne Çocuk eğlenceleri kapsamında çocukların yarıştığı yarışmalar ise renkli görüntülere sahne oldu. Minikler sahnede düzenlenen oyunlu yarışmalarda 1. olmak için yarıştılar. Anneleri ise yarışmaların oyun olduğunu unutarak çocuklarının birinci olması için ter döktüler. Sahne önünden çocuklarına tiyolar veren annelerden bazıları ise kendisini kaptırarak çocuğu ile birlikte sahne önünden yarıştı.

Festival hakkında bilgiler veren Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz; “Festivalimiz çok iyi geçiyor. Ünlü sanatçılar halk konseri veriyor. Çok kalabalık bir dinleyici kitlesi oluyor. Festivalimiz amacına ulaşıyor. Amacımız Akçakoca İlçesi'ni Türkiye ye duyurmak. Bunu yaparken Allah vergisi deniz turizmiyle değil. Ayrıca alternatif turizmi de ilçemizde canlandırmak istiyoruz” dedi.