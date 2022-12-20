İhlas Haber Ajansı

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Çocuklar yerli malını öğrendi

DÜZCE (İHA) – Her yıl kutlanan Yerli Malı Haftası çerçevesinde öğrencilere bu haftanın önemini daha iyi anlatmak isteye Seher Fedai Karabayık Anaokulu, okul bahçesinde eğlenceli bir etkinlik düzenledi.


Aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası, Düzce'de okullarda çeşitli etkinlikler ile kutlanarak, çocuklara haftanın önemi anlatıldı. Bu çerçevede Seher Fedai Karabıyık Anaokulu yönetimi öğrenciler için yerli malı haftası etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, yerli ürünler sergilendi. Öğrencilerin de kendi evlerinde getirdiği gıda malzemeleri ile birlikte eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirildi.

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