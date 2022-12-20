Çocuklar yerli malını öğrendi

Aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası, Düzce'de okullarda çeşitli etkinlikler ile kutlanarak, çocuklara haftanın önemi anlatıldı. Bu çerçevede Seher Fedai Karabıyık Anaokulu yönetimi öğrenciler için yerli malı haftası etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, yerli ürünler sergilendi. Öğrencilerin de kendi evlerinde getirdiği gıda malzemeleri ile birlikte eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirildi.