Çocuklara çevre tiyatrosu

Düzce Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çocuklara çevre bilinci aşılamak ve gelecek nesilleri çevre konusunda duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla Sadri Alışık Çocuk Tiyatrosu'nun ‘La Fonten Orman Mahkemesinde' adlı tiyatro oyununu 400 çocukla buluşturdu.

Düzce'yi gelecek nesillere sağlıklı ve yeşil bir kent olarak devretmek, çocukları bu konuda bilinçlendirmek, sorumluluk bilincini ve farkındalığını artırıp, sanatla ilişkilendirerek estetik becerisini geliştirmek adına 1-7 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri dahilinde Kültür Merkezinde Sadri Alışık Çocuk Tiyatrosu'nun çevre tiyatrosu sahnelendi.

Toplam 400 öğrencinin katıldığı tiyatro etkinliğinde çocuklar keyifli zaman geçirmenin yanı sıra çevre bilinci hakkında bilgilendirildi. İnteraktif tiyatro oyununda çocuklarla iletişime geçen usta tiyatrocular, çocukların çevrenin korunması için fikirlerini aldı. Tiyatro oyunu çocuklar tarafından sevildi.