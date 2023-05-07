İhlas Haber Ajansı

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Çocuklara doğa ve hayvan sevgisi

6 yaş gurubu öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi aşılanması, bu sevginin nesilden nesile aktarılması için eğitim verildi.


Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, Ertan Nihat Yılmaz kuran kursu 4-6 yaş grubu öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisi aşılanması, bu sevginin nesilden nesile aktarılması ile ilgili bir eğitim gerçekleştirdiler. Yapılan eğitim sonrasında ise öğrencilerin sevgiyle renklendirdiği kuş evleri, minik dostlarını misafir etmek üzere okulun bahçesinde uygun yerlere yerleştirildi.


Çocuklar minik hayvanlara büyük ilgi gösterdi.

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