Çocuklara obezite anlatıldı

Gör. Dr. Esra Usta, Düzce Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu'nda çağımızın hastalığı olan obezite konusunda öğrencilerin farkındalıklarının arttırılması amacıyla “Çocuk ve Adölesanlarda Obezite” konulu eğitim verdi.

Sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim seminerine; Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri ve personeli yoğun ilgi gösterdi. Eğitimde obezite, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin arttırılması konularına yer verilerek oturum sonunda öğrencilerin merak ettiği konular tartışılarak aydınlatıldı.

Program sonunda, okul yönetimi tarafından Öğr. Gör. Dr. Esra Usta'ya yaptığı çalışmalar ve başarılı sunumları için teşekkür edildi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.