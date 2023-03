Çocuklarda enfeksiyonlar kokteyl oldu

Rıfat Can Öztürk anne ve babaları uyardı. Son dönemde enfeksiyonların kokteyl olarak çocukları ve anne, babaları yorduğunu belirten Dr. Öztürk, tavsiyelerde bulundu.

Kış mevsiminde okulların açılması ile birlikte çocuklar arasında hastalıklarda da artışlar gözleniyor. Özellikle korona virüs sonrasında evinden dışarı çıkamayan çocukların bağışıklık sistemleri ise her türlü enfeksiyona açık duruma geldi. Düzce özel Çağsu Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıfat Can Öztürk, anne ve babaları uyararak çocuklarını kış mevsiminde yapmalarını gerekenleri anlattı. Uzm. Dr. Öztürk; “Çocuklarınızı dışarı çıkartırken onların çok hassas olduğunu unutmamamız lazım. Kıyafetlerini de ona göre seçmelisiniz. Üzerine kalın bir mont giydirdiğinde dışarıda koşan hareket eden bir çocukta üstünü devamlı değiştirilmeli. Anneler babalar çocuklarını dışarı çıkartırken ince ve kolay değiştirilebilir giysileri tercih etmeli. Kış mevsimi ile birlikte baş gösteren hastalıklarda ben aslında salgını sevmiyorum. Salgın bizim dilimizde bambaşka. Pandemi sonrasında okulları açıldıktan sonra bağışıklıklarında kısmi de olsa bir düşüklük tespit ettik. Çünkü çocuklar evde kaldı, dışarıda vakit geçiremediler ve doğanın gücünü çok fazla kullanamadılar. Pandemi, mikropların çocuklara bulaşmasını engelledi aman dikkat demiştik. Maalesef dediğimiz oldu. Şu anda virüs bombardımanı ile karşı karşıyayız. Korona virüsten başkan birçok virüs görmüştük. Bu sene kokteyl halinde gördük. Dolayısıyla çocukları ve aileleri perişan etti. Bizim beklentimiz şubat ayının sonuna doğru bunların azalması. Her zaman dediğim gibi enfeksiyonlardan korkmamak uygun önlemleri almakla başlar. Bunun başında güzel uyuyan, iyi beslenen dışarıda vakit geçiren çocuklar olmalı” diye konuştu.