Çocuklarda ileri yaşam desteği eğitimi

Düzce Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliğinin koordinasyonunda ÇİLYAD eğitimi verildi. Gerçekleştirilen eğitimde eğitimcilerce çocuklarda temel yasam desteği, solunum yetmezliği, hava yolunun açılması, sok ve kardiyak arrest tedavisi, damar yolu açma, EKG ve ritim bozuklukları, travma durumunda yeniden canlandırma uygulamaları ve omurga tespiti ile kalp ve solunum durması sonrası çocuğunun yeniden canlandırılması ve taşınması konularında kursiyerlere teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Söz konusu eğitimler ile hedefimiz ilimizde görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personellerinin mesleki gelişimine katkı sağlamak. Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan sağlık personellerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, tıp dünyasındaki güncel bilgileri personellerimize aktararak ilimizde ve bölgemizdeki bebek ve çocuk ölümlerini ve önlenebilir sakatlıkları azaltmayı amaçlıyoruz” dedi.