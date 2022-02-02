Çocuklardaki uzun süreli öksürüklere dikkat

öğretim üyesi Fatih Kurt, 4 haftadan kısa süren, başka bulgunun eşlik etmediği, günde 10 defaya kadar olan öksürüklerin normal olduğunu söyledi.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Fatih Kurt, çocuklarda özellikle kış aylarında sık görülen şikayetlerden biri olan öksürük hakkında önemli bilgiler paylaştı. Öksürüğün, solunum yollarını; salgılardan, mikroplardan, tozlardan ve yabancı cisimlerden temizleyen çok önemli refleks savunma mekanizması olduğunu ifade eden Dr. Kurt, “Çocuk Hastalıkları Polikliniklerine başvurunun en sık nedeni öksürük olmakla birlikte önemli bir kısmının altında da belirgin sorun yoktur. 4 haftadan kısa süren, başka bulgunun eşlik etmediği, günde 10 defaya kadar olan öksürükler normaldir” dedi.

Öksürüklerin temel olarak süresine göre akut ve kronik olarak ikiye ayrıldığını belirten öğretim üyesi Kurt, “Akut öksürükler; 4 haftadan kısa süren öksürüklerdir. En sık nedenleri üst solunum yolu enfeksiyonları (Nezle, grip, farenjit, sinüzit, krup), alt solunum yolu enfeksiyonları (bronşit, bronşiolit, zatürre), yabancı cisim aspirasyonları, sigara dumanı, parfüm, çevresel duman maruz kalınmasıdır” şeklinde konuştu.

“Akut öksürükler; 4 haftadan kısa süren öksürüklerdir”

Kronik öksürüklerin 4 haftadan uzun sürdüğünü ifade eden Dr. Fatih Kurt, en sık nedenlerinin viral enfeksiyonlar sonrası solunum yollarının uzamış cevabı ve geniz akıntısı sendromları olduğunu dile getirdi. Özellikle kreşe yeni başlayan veya kardeşi kreşe giden çocuklarda geniz akıntısı, tekrarlayan ve uzun süren öksürüklere neden olduğunu kaydeden Fatih Kurt, “Yeni bir flora, yeni virüslerle karşılaşan çocuklarda tekrarlayan ve uzun süren geniz akıntılarına neden olmaktadır. Uzun süren öksürüklerde astım, alerjik nezle, gastroözofageal reflü, yabancı cisim aspirasyonu, verem mutlaka akılda tutulmalıdır” dedi. Kurt, çocuklarda sadece yoğun boğaz ağrısı, beslenmede bozulma, yoğun ve sık öksürüğe bağlı tahriş gibi bir tablo görülmesi halinde öksürük kesici ilaçların kullanılabildiğini, diğer durumlarda öksürüğe neden olan hastalığı tedavi etmenin önemli olduğunu vurguladı.

Bu belirtiler varsa dikkat

Öksürüğün birçok farklı nedeni olduğuna işaret eden Öğretim Üyesi Fatih Kurt, hekimin uygun gördüğü ilaçlar dışında; ilaç kullanmanın hem gereksiz ilaç tüketimi, hem de yan etkiler açısından riskli olabileceğine vurgu yaptı. Öksürükle ilgili ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenlere de değinen Kurt, “Çocuğunuzda uzun süren ve zamanla artan öksürük varsa, sık ve zor nefes alma varsa, öksürükle birlikte nefes alışlara hırıltı ve hışıltı eşlik ediyorsa, cilt ve dudaklarda soluk gri veya mor renk değişikliği varsa, beslenmesi bozulmuşsa, gece uykudan uyandıran öksürük varsa, öksürüğe düşmeyen ateş ve yoğun halsizlik eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurulmalı” dedi.

Öksürük şikayeti ile getirilen çocuklarda en önemli tanı yönteminin öykü ve fizik muayene olduğu bilgisini paylaşan Öğretim Üyesi Kurt, “Daha sonraki aşamalarda akciğer grafisi ve kan tahlilleri önemli. Astım şüphesi olan hastalarda yaşı uygunsa solunum fonksiyon testleri, reflüden şüphelenilen hastalarda sintigrafi yardımcı olur. Önceki basamaklarda tanı konamayan hastalarda veya yabancı cisim aspirasyon şüphesinde bronkoskopi tanıyı koymayı sağlar” ifadelerini kullandı.

Aşılarını mutlaka yaptırın

Çocuklara ulusal aşı takvimindeki; Boğmaca aşısı, Verem aşısı (BCG), Pnömokok aşısı, Haemophilus İnfluenzae aşılarının zamanında mutlaka yaptırılması gerektiğini vurgulayan Fatih Kurt, “Ulusal takvimde olmayan aşılardan 6 ayın üzerindeki çocuklarımıza yıllık İnfluenza aşısını, 12 yaş üzerindeki çocuklarımıza Covid aşısı ve yaşına uygun Meningokok aşıları da yaptırılabilir” diyerek açıklamasını tamamladı.