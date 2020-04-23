İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklardan 100. yıl özel gazetesi

DÜZCE(İHA) – Düzce 23 Nisan ilkokulu 4/D sınıfı öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek 100.

Yıl Özel Gazetesi'ni hazırladılar.


Korona Virüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan çocuklar boş durmadı birbirinden güzel etkinliklere imza attılar.


Düzce 23 Nisan İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Tijen Altun Serçe önderliğinde “Evde olduğumuz bu günlerde de coşkuyu kaybetmeden etkinliklere devam ediyoruz” diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine bir yenisini daha eklediler. Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Sınıfımız 100. Yıl Özel Gazetesi hazırladılar. Etkinlik daha sonra ise video haline getirildiler ve Ata'mıza emanetin emin ellerde mesajını verdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.