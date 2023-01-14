Çocuklardan Yasin Yılmaz'a sevgi seli

Etkinliğe katılan Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'a çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık Müdürlüğünü bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri Minik 112 Projesini Azmimilli Anaokulunu ve İlkokulunda eğitim gören öğrencilere; acil sağlık hizmetleri ve ambulans tanıtıldı.

Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte, okul bahçesine getirilen acil yardım ambulansını inceleyen öğrencilere acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hangi durumlarda 112 aranacağı ve gereksiz meşgul edilmemesi, ambulansın çalışma sistemi, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi konularında bilgiler verildi.

Çocukların yoğun ilgilisiyle karşılaşan Dr. Yasin Yılmaz, geleceğimiz çocuklarımızın acil sağlık hizmetleri konusunda temel bilgiler ile donatılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, ambulanslara yol verme, doğru olarak sağlık sistemini kullanabilme ve de 112 Acil Çağrı Merkezine nasıl ulaşabilecekleri ile alakalı bilgilendirmeleri ve sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve etkin olması amacıyla farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini belirtti.

Eğlenceli geçen etkinlik programı Yılmaz'ın ve minik öğrencilerin hep birlikte 'Yaşama Yol Ver' mesajıyla sona erdi.