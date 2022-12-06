İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocukların deprem sonrası uyum süreci başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez üssü 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime öğretime başlayan Şükran Öney Anaokulunda çocuklara yönelik pisikososyal çalışmalar yapılıyor.


5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Düzce'de eğitim öğretime ara verilmişti. Bu süreçte öncelikle Şükran Öney Anaokulu öğretmenlerine ve velilerine online programı üzerinden psikososyal destek eğitimi verildi ve tüm öğrenciler rehber öğretmen tarafından tek tek aranarak iyi oldukları bilgisi alındı. Bir haftalık aranın ardından 5 Aralık 2022 tarihi itibariyle öğrenciler yeniden eğitim öğretime başladı. Şükran Öney Anaokulu öğrencilerine Psiko Sosyal eğitim programı birinci oturum çalışmaları yapılarak çocukların deprem sonrasında okula uyum sürecine başlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.