Çocukların hayali doktor olmak

Düzce Hamidiye İlkokulu'nda okuyan öğrenciler hayallerindeki meslekleri bir kağıda yazarak fotoğraf çekti. Öğrencilerin büyük çoğunluğu doktor olmak istediklerini belirtti.

Korona virüs salgını sonrasında doktorların gayretli çalışmaları devam ediyor. Öğrenciler okullarına ara verildiği süreç içerisinde hayallerinde ki meslekleri kağıtlara yazdı. Düzce Hamidiye İlkokulu öğrencileri Korona virüs salgını sonrasında gayretle çalışan doktorları rol model alarak hayallerindeki mesleklere doktor yazdı. 4/E sınıfı öğretmeni Nagehan Polat Veli öğrencilerinden gelen kağıtları bir görsel içerisinde toplayarak sosyal medyada paylaştı. Uzaktan eğitimi en etkili şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan öğretmen veli, çocukların hayallerinde ki mesleğin çoğunlukla doktor olduğunu belirtti.