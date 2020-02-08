İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukların kar keyfi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde hafta sonu tatili olması nedeni ile kar yağışı sonrasında çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde hafta sonu tatili olması nedeni ile kar yağışı sonrasında çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı.


Uzun süredir yağması beklenen kar yağışının Düzce'ye düşmesi ve yer yer 30 santimetreye ulaşmasının ardından çocuklar karın keyfini çıkartmak için Bahçeşehir'de bulunan tepelerin yolunu tuttu. Soğuk hava ve kar yağışına aldırmadan kendilerini dışarı atan çocuklar, bölgede kar topu oynadı ve kayak keyfi yaşadı. Kar güzelliğini eğlenceye çeviren çocuklar, havanın soğukluğuna aldırmadan kendilerini sokaklara attı. Kimi çocuk kartopu oynayarak eğlenirken, kimisi altına aldığı naylon poşet ve tahta tepsiler ile doyasıya kayarak vakit geçirdi. Çocuklarını alıp bölgeye gelen aileler çocuklarının üşümemesi içinde ateş yakarak ısınmalarını sağladı. Ayrıca çocuklarının kar keyfini izleyen büyüklerde onların eğlencesine ortak oldu.


Çocuklar kaydıkları alanda eğlencelerini sürdürürken kar yağışının sürmesini ve okulların pazartesi günüde tatil edilmesini beklediklerini ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.