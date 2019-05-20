Çok özel kütüphane

DÜZCE(İHA) – Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulunda oluşturulan ve Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adını taşıyan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Hamit Şerifoğlu Ortaokulunda oluşturulan ve Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adını taşıyan kütüphanenin açılışına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Şehidin babası Ramazan Baysan ve annesi Hanife Baysan, kurum müdürleri ve Delta Alfa Genel Müdürü Volkan Özer katıldı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, imkanlar doğrultusunda oluşturulan sıra dışı kütüphanenin şehidin adını taşıyor olması hasebiyle de çok özel olduğunu vurgulayarak “Çok sıra dışı bir kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. Şehidimiz Ufuk Baysan adına hayırseverlerimizin yapmış olduğu kütüphane tam bir vasıf kütüphane. İmkanlar değerlendirilmek sureti ile bir kütüphane oluşturulmuş. Şehidimizin adını taşıyor olması ayrı bir mana taşıyor. Temennimiz tüm okullarımızda kütüphanelerimiz artsın ve çocuklarımız kitaplarla daha fazla buluşsun. Oluşturulmuş Din Kültürü Sokağı bile çok hoş bir konsept. Hayırseverlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Şehit Ümit Baysan'ın annesi Hanife Baysan'da çok mutlu olduğunu ifade ederek “Çok duygulandım ve gururlandım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.