Çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma esas olmak üzere; KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün, tütün mamulleri ve elektronik sigara kaçakçılığı ile ilgili olarak merkez Koçyazı ve Cedidiye Mahallelerinde aynı şahsa ait iki ayrı işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 60 adet elektronik sigara, 123 adet elektronik sigara likiti, 16 bin 100 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ve 50 adet puro ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.