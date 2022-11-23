Çöken tavuk çiftliğinin minik depremzedeleri

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana 5,9 büyüklüğündeki depremde iki katlı tavuk çiftliğinin çökmesi neticesinde binlerce civciv ve tavuk telef oldu.

Merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki depremde, Dedeler Mahallesi'nde bulunan Ahmet Arslan'a ait iki katlı tavuk çiftliği çöktü. Çökme sonucu çiftliğin alt katında bulunan binlerce tavuk ve civciv telef oldu, bazıları ise mahsur kaldı. Maddi kaybının büyük olduğunu söyleyen Ahmet Arslan, sağ kalan tavuklarını kurtarmak istiyor.

Çiftliğin sahibi Ahmet Arslan, "Burada yaklaşık 48 bin civciv var. Herkes 'İçeriye girmeyin' diyor. Üst katın bir şeyi yok, alt katta sorun var. Bizde üst kattaki tavukları boşaltmak istiyoruz. Gelen giden yok. Üst kattaki hayvanlarımızı kurtarabiliriz ama 'Girmeyin risk var' diyorlar. Bir şekilde bu hayvanları toplamamız lazım, en azından onlar telef olmasın" dedi.