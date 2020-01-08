Çöp konteynerler pırıl pırıl olacak

Yeni nesil çöp toplama ve konteyner temizleme araçları ile çevre sağlığı korunacak.

Düzce Belediyesi hizmetlerinde gelişen teknolojinin imkanlarından yararlanmaya devam ediyor. Şehir merkezinde çöp toplama ve temizleme konusunda Temizlik işleri Müdürlüğü filosuna dahil edilen yeni nesil araçla birlikte çöp toplama işlemi daha temiz ve çevre sağlığı gözetilerek yapılacak. Özellikle kirli çöp konteynerlerinin neden olduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik kullanılacak araç sayesinde çöpler el değmeden aracın aparatı ile alınacak, aynı araç içinde yıkanarak tekrar alındığı yere konulacak. Böylece çöp konteynerlerinin neden olduğu kötü koku ortadan kalkacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; filoya şimdilik bir araç alındığını belirterek aracın tam kapasiteli şekilde, tüm mahallelerde hizmet vereceğini duyurdu.