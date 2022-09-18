Çöp tesisi çiçek bahçesine döndü

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin çöpten elektrik ürettiği çöp tesisleri adeta çiçek bahçesine döndü.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle Hecinler mevkiinde bulunan çöp entegre tesisleri her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nin bulunduğu Hecinler mevkii, yürütülen çalışmalar çerçevesinde çiçek bahçesine döndü. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de çalışmaları incelemek için bölgeye gitti. Yetkililerden bilgi alan Başkan Özlü, tesislerdeki çiçek bahçelerini de ziyaret etti. Başkan Özlü, "Çöpten enerji ürettiğimiz, bölgenin en donanımlı Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisimizin çevresini adeta çiçek bahçesine dönüştürdük. Burası sadece bir tesis değil, aslında yaşamın sürekliliğini destekleyen örneklerden yalnızca bir tanesi" dedi.