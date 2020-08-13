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Çöpe atılacak malzemelerle oturma alanları yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu’na Müdür yardımcı olarak göreve başlayan Yasemi Çınar, okulun çatısı için kullanılan paletlerden oturma grupları oluşturdu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu'na Müdür yardımcı olarak göreve başlayan Yasemi Çınar, okulun çatısı için kullanılan paletlerden oturma grupları oluşturdu.


Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu'nda göreve yeni başlayan Okul Müdür yardımcısı Yasemi Çınar, okulun daha önce yapımı tamamlanan çatıdan çıkan paletlerle oturma grupları yaptı. Okul bünyesinde bulunan Ahşap ve Metal atölyelerine taşınan paletler, göreve yeni başlayan okul müdür yardımcısı Yasemi Çınar tarafından elden geçirildi. Kiremit altı paletlerden oturma grupları oluşturuldu. Okulun dört bir yanına yerleştirilen oturma gruplarının dışında okul içerisinde de farklı aktiviteler yapılması planlanıyor.

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