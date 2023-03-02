Çöpe değil toprağa gittiler

Cevat Şahin Anaokulu öğrencileri yazar buluşmalarında Konuşan çöp kovası kitabı yazarı Ece Lençper Karadağ ile buluştuk. Aynı zamanda geri dönüşüm ve doğa etkinliği atölyesinde EKO Okullar Projeyle çocuklar kompost hakkında bilgi edindi.

Baloncuklar sınıfı öğrencileri çöpe giden yiyecek; yumurta kabukları, meyve ve sebze artıklarını ilkbaharda ekilecek sebze ve çiçeklerde kullanacağı toprağı zenginleştirmek için kompost gübre yapımını deneyimledi.