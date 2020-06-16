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Çöplükte zehirlenmiş köpekleri telef olmaktan kurtardılar

Düzce Hayvan Hakları Derneği üyeleri, çöplükte buldukları zehirlenmiş 3 köpeği veterinere götürdü.

Veterinerin müdahalesi ile 2 köpek kurtarılırken, 1 köpek telef oldu.



Köpek, karga, tilki gibi hayvanların zehirlenmesinin ardından Düzce Hayvan Hakları Derneği üyeleri, başka hayvanların da zehirlenip atılabileceğini düşünerek Düzce çöplüğünde inceleme yaptı. Çöplükte zehirlenmiş 3 köpek bulan dernek üyeleri, veterinere götürdü. Yapılan ameliyatla 2 köpek kurtarılırken, 1 köpek ise telef oldu. Düzce Hayvan Hakları Derneği üyeleri, köpekleri zehirleyenlerin tespit edilmesi için savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

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