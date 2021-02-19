Covid denetiminde araçtan uyuşturucu madde, muşta ve av tüfeği çıktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Covid-19 tedbirlerini denetleyen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde uyuşturucu, muşta, kelebek bıçak ve av tüfeği ele geçirdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Mahalle Kepenç köyü girişinde bir aracı durdurdular. Araç içinde bulunan 3 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, şahısların üzerinde ve araç içinde arama yaptılar. Yapılan aramada 10.4 gram esrar maddesi, 1 tane muşta, 1 tane kelebek tabir edilen bıçak ve 1 adet Magnum marka av tüfeği ile kutu içerisinde 25 adet fişek bulundu. Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma ve 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı.