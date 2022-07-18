İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumayeri Belediyesi Amerikan Kelebeği'ne karşı mücadele ediyor

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi son yıllarda artan Amerikan Beyaz Kelebeğine karşı önlemleri almaya devam ediyor.

Ekipleri ilçe merkezindeki ağaçları ilaçlamaya devam ediyor.


Cumayeri Belediyesi'ni bağlık ekipler, Amerikan Beyaz Kelebeği tehlikesine karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. İlçe Merkezinde başlatılan ilaçlama çalışmalarında ağaçlara özel solüsyon uygulandı. Ekipler özellikle ana caddeler ve parklarda ilaçlama çalışması yapıyor.


Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu “Amerikan Kelebeği ile mücadelemiz sürüyor. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine ilaçlamalarımız devam ediyor. Belediyemiz; 380 735 40 09'u arayıp talepte bulunabilirsiniz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.