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Cumayeri Belediyesi araç parkını genişletiyor

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun girişimleri ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’ın destekleri ile DSİ ile yapılan görüşmeler neticesinde Cumayeri Belediyesi envanterine bir dozer ekledi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun girişimleri ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın destekleri ile DSİ ile yapılan görüşmeler neticesinde Cumayeri Belediyesi envanterine bir dozer ekledi.


Dozer teslim töreninde açıklama yapan Mustafa Koloğlu; “Cumayerili hemşehrilerimiz, Cumayeri Belediyesinin araç filosuna eksiğimiz olan D-6 model dozeri katmış bulunmaktayız. Bize bu iş makinasını DSİ bedelsiz olarak verdi. Başta Düzce Milletvekilimiz Ümit Yılmaz olmak üzere, DSİ temsilcilerine, Devlet kademelerine ve bize destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Artık Cumayeri'nde; yol açma, mesire alanları ve diğer çalışmaların yapımında katkı sağlayacak bir iş makinamız var. Bundan sonra hizmetlerimiz artarak devam edecek. Pist için ciddi anlamda bu dozere ihtiyacımız vardı, pist çalışmalarını da bu dozer üzerinden yapacağız'' dedi.

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