Cumayeri Belediyesi çalışanlarına korona virüs testi

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmeye başlanıldığı ilk andan itibaren etkin ve kararlı şekilde mücadele eden ve alınan kararlara harfiyen uyarak Cumayeri halkının sağlığını korumak adına Cumayeri Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi yapılıyor. Zorlu pandemi sürecinde halkın sağlığını her şeyin üzerinde tutmaya çalışan ve her türlü tedbiri alan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da teste tabi tutuldu. Özel bir hastane iş birliğince gerçekleştirilen programda tüm personel teste tabi tutulacak. Başkan Mustafa Koloğlu, koronavirüsün Türkiye'de de yeniden yükselişe geçtiğini hatırlatarak, belediye olarak her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini söyledi. Alınan tedbirlere harfiyen uyulduğu takdirde virüsün üstesinden gelinebileceğini anlatan Koloğlu, "Bizim için önemli olan insanların sağlıdır. Belediye çalışanlarına bu testi yaptırmak istedik. Çünkü çalışanlarımız insanlarla sürekli temas halinde. Test sonucu pozitif çıkan olursa o personeli eve veya hastaneye göndereceğiz ki belediye binasında da önlem almış olacağız. İnsanların güvende olmalarını hissettirmeye çalışıyoruz. Her şeyin başı sağlık olduğu için önlemlerimiz devam edecek" dedi.