Cumayeri Belediyesi gece gündüz asfalt seriliyor

16 Köyün ulaşımını sağlayan Cumayeri, Dokuzdeğirmen köyünün yolu asfaltlanıyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun girişimleri ilçe konfora kavuşuyor. “Hizmetin saati, vakti olmaz. Cumayeri için çalışmaya devam ediyoruz” diyen Koloğlu, Cumayeri ve Dokuzdeğirmen köyü arası bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Gece boyu çalışmaları yakından takip eden Başkan Mustafa Koloğlu “Ekiplerimiz hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Cumayeri'ni 16 köye bağlayan bağlantı yolumuzun asfalt çalışmasını yapıyoruz. Düzce İl Özel İdaresi ile Cumayeri Belediyemizin ortaklaşa yapmış olduğu bir çalışma. Bu köylerimizi Cumayeri merkeze bağlanması noktasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Cumayeri'nin kangren olan bu bağlantı yolu ile ilgili sıkıntısını çözüyoruz” ifadelerinde bulundu.