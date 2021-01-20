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Cumayeri belediyesi gece gündüz kar mesaisinde

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi, kar yağışına karşı yürüttüğü çalışmalarla zorlu sınavı başarıyla geçti.


Günler öncesinden yaklaşan kar yağışı ile ilgili tedbirlerini alarak teyakkuza geçen Cumayeri Belediyesi, kar yağışına karşı yürüttüğü çalışmalarla göz doldurdu. İlçede her mahalleye yetişen ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürdü. Gündüz saatlerinde de devam eden çalışmalarda kolluk kuvvetleri de belediye ekiplerine yardımcı oldu.


Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “Kar yağışlarında hemşerilerimiz olumsuz etkilenmemesi için geceli gündüzlü çalışmalarına devam etmekte. Kar yağışı sonra ana caddeler sonrası ara sokaklarda da çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle vatandaşlarımız sıkça kullandıkları güzergahları temiz tutabilmek için ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışıyor. Yoğun mesai içerisinde bulunan çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor kendilerine teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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