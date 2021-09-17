Cumayeri Belediyesi metruk binaları yıkmaya başladı

Asayiş konusunda da ilçe halkına rahatsızlık veren binaların 2'sinin yıkımı tamamlandı.

Cumayeri ilçesinde metruk hale gelen ve bağımlıların yasaklı madde kullanmak için kullandığı binaların yıkımı için çalışma başlatıldı. Vatandaşların şikayetlerini değerlendiren Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, metruk binaların yer sahipleriyle görüşerek ortak karar aldı ve yıkımlara başladı. Bu çerçevede Çevrik Mahallesi'nde bulunan iki bina yıkılarak kaldırıldı. Yıkımlar konusunda bilgiler veren Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Metruk yapılar terk edilmiş olması nedeniyle yasaklı madde kullanımı gibi suçların odağı haline geliyor. Bu tip yapılar, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum vatandaşların şikâyetlerine neden olmaktaydı. Vatandaşların güvenliği için bizler de gerekli prosedürü tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu süreç İlçemiz genelinde devam edecektir" dedi.