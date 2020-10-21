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Cumayeri Belediyesi Millet Bahçesi çalışmalarına başladı

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ilçede yapılacak olan Millet Bahçesi için alanda düzenleme çalışmalarına başladıklarını açıkladı.


İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan millet Bahçesi Türkiye'nin dört bir yanında yapılmaya devam ediyor. Bir çok şehirde açılan Millet Bahçelerine ek olarak yenileri de yapılıyor. Düzce'de Cumayeri Belediyesi'de ilçe de millet bahçesi yapılması için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Cumayeri'nde yapılacak olan millet bahçesinin zemin düzenleme çalışmalarına başladıklarını kısa bir süre içerisinde bahçenin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını dile getirdi.

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