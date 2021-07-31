İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumayeri itfaiyesinin anında müdahalesi yangını önledi

DÜZCE(İHA) – Cumayeri ilçesi Elmalıdere mevkiinde yol kenarında başlayan yangın Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sunucunca büyümeden söndürüldü.


Düzce Cumayeri ilçesi Elmalıdere mevkiinde yol kenarında başlayan yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye haber verdi. Cumayeri Belediye İtfaiye ekipleri ihbarı alır almaz yangın yerine kısa sürede ulaştı. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın büyümeden ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.


Yetkililer vatandaşların yangınla karşı daha dikkatli ve duyarlı olmasını isteyerek anız yakmamalarını istediler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.