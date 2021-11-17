Cumayeri kışa hazırlanıyor

Bir yandan yapraklar temizlenirken bir yandan da ağaçlar budanıyor.

Cumayeri Belediyesi ekipleri park, bahçe, cadde ve sokaklarda temizlik ve genel bakım işlerini sürdürüyor. Ekipler ilçeyi kış aylarına hazırlarken bir yandan dökülen yapraklar cadde ve sokaklardan temizleniyor bir yandan da karda ve rüzgarda kırılıp çevreye zarar vermemesi ve bahar aylarında daha güzel yeşillenmesi için ağaçlar budanıyor. Ekipler sonbaharın son günlerinde yoğun mesai yapıyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “Hizmet için göreve talip olduk. Kış öncesinde bütün ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sorunsuz bir kış mevsimi geçirmek istiyoruz. Projelerimiz ve güncel işlerimiz yoğun mesai ile sürüyor. Bir yandan yollar açılırken bir yandan asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Cumayeri'mize kalıcı eserler bırakmak istiyoruz” dedi.