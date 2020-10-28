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Cumayeri'nde iki köyü birbirine bağlayan yol asfaltlanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Dokuzdeğirmen Köyü ile Hamascık köylerini birbirine bağlayan yolda asfaltlama çalışması başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Dokuzdeğirmen Köyü ile Hamascık köylerini birbirine bağlayan yolda asfaltlama çalışması başlatıldı.


Düzce'nin köylerinde İl Özel İdaresi ekiplerince kış öncesinde asfaltlama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay da bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere gittiği Cumayeri ilçesinde çalışmaları yerinde inceledi. Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile birlikte Dokuzdeğirmen ile Hamascık köylerini birbirine bağlayan yolda başlatılan asfalt çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Atay, çalışmalarda görev yapan personele de kolaylıklar diledi.

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