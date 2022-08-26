Cumayeri'nde kadına el kalkamaz sloganı sokağa taşındı

Kadına yönelik şiddetle mücadele seferberliği çerçevesinde Düzce'nin Cumayeri İlçesinde Zabıta ekipleri ve polis ekipleri ortak bilgilendirme programı düzenledi.

Cumayeri İlçesinde Zabıta ve İlçe Emniyet ekipleri tarafından kadına şiddet konusunda bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla başlattığı ve ülke genelinde 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi projesi çerçevesinde, Cumayeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

İlçe Merkezi'nde bulunan camilerde, pazar yerinde yaklaşık 500 kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirilme yapıldı.