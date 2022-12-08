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Cumayeri'nde kat yüksekliği 4 kata düşürüldü

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesi belediye meclisi imar izinlerini 5 kattan 4 kata düşürdü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi belediye meclisi imar izinlerini 5 kattan 4 kata düşürdü. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “Cumayeri'nin yarınlarını inşa ediyoruz” dedi.


Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli yaşanan 5,9'luk deprem sonrası binalarda ağır hasar alan ilçelerden biri olan Cumayeri önlemini kısa sürede almaya başladı.


Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, belediyenin aylık meclis toplantısına ilçede yapılacak imar izinlerinin 5 kattan 4 kata düşürülmesini konusunu gündeme getirdi. Belediye meclisi de kararı oy birliği ile kabul ederek Cumayeri'nin bundan sonraki depremlere karşı önlemini almış oldu.


Meclis kararı sonrası konuşan Başkan Koloğlu, “Bölgemiz deprem bölgesi. Bununla yaşamayı ve bundan doğacak olumsuzluklara karşı önlemlerimizi almalıyız. Cumayeri'miz gelişmekte olan bir şehir. Yapılaşma tüm hızı ile devam ediyor. Bizde Cumayeri Belediyesi olarak meclis üyelerimizin de desteği ile ilçemizdeki imar iznini 5 kattan 4 kata düşürme kararı aldık. Karara destek veren meclis üyelerimize teşekkür ediyor, Cumayeri'mizin yarınlarını hep birlikte inşa etmeye devam ediyoruz” dedi.

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