İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumayeri'nde sokak hayvanları için bakımevi yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yapılacak.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yapılacak.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Cumayeri Belediyesi'nin işbirliğinde Cumayeri'nde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yapılacak. Bu çerçevede, bakımevinin yapılması planlanan arazide Düzce Valisi Cevdet Atay ve Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay incelemelerde bulundu. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun da eşlik ettiği inceleme programında heyet, yetkililerden bilgiler aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.