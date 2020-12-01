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Cumayeri'nde sonbahar temizliği

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kent genelinde kış mevsimi öncesi başlattığı temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kent genelinde kış mevsimi öncesi başlattığı temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Düzce'nin Cumayeri İlçesinde Cadde ve sokaklar başta olmak üzere, kaldırımlar, ana cadde ve yollarda dökülen yapraklar büyük bir titizlikle temizlenerek kış aylarına hazırlanıyor. Sonbahar mevsimi ile birlikte ağaçlarından sararıp düşen yapraklar çevre kirliliği oluşturmaması için devamlı toplanıyor. Çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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