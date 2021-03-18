Cumayeri'nde tematik denetimler devam ediyor

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelgesi çerçevesinde Cumayeri'nde ilçe protokolünün de katıldığı tematik denetimler yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelge gönderdi. Bu çerçevede Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçe emniyet amirliği görevlileri ile kurum müdürlerinin de katıldığı tematik denetim gerçekleştirildi. Denetimde vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.