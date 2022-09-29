Cumayeri'nde ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği

İçişleri Bakanlığının ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Cumayeri ilçesinde de "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Cadde üzerinde bulunan yaya geçidinde boyama uygulama etkinliğine İlçe Kaymakamı Bilal Doğan, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, polis ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılan öğrencilere Bayrak ve dövizler dağıtıldı. Daha sonra yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" uygulaması yaya geçidi kırmızıya boyandı ve öğrencilerle karşıdan karşıya geçildi.