Cumayeri'ne 5 bin ton asfalt serilecek

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun girişimleri ilçe konfora kavuşuyor. İlçe merkezinde İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olan 2 bin 800 metrelik yol için protokol imzalandı. Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen yapılacak asfalt için imza attı.

Yapılan protokol ile İl Özel İdaresi belediye sınırları içerisinde belirlenen 2 bin 800 metrelik alanı asfaltlayacak.

Vali Cevdet Atay, hayırlı olmasını dilerken Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ise “Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Tek gayemiz daha güzel, daha temiz yaşanılır bir Cumayeri yapmak” dedi.